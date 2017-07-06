الصين : التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية “غير مقبولة”

وصف سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيي، الأربعاء، أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ باليستي بأنها “انتهاك سافر” لقرارات الأمم المتحدة و أنها “غير مقبولة”.

وقال لمجلس الأمن “ندعو كل الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الأفعال الاستفزازية والخطاب العدائي وإظهار الرغبة في حوار غير مشروط والعمل سويًا بفاعلية لنزع فتيل التوتر”.

ودعا أيضًا إلى وقف نشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في كوريا الجنوبية.