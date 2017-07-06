” المرور “: تطبيق نظام صور المخالفات المرورية قريباً

كشف الناطق الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أنه يجري حالياً دراسة نظام صورة المخالفة المرورية، قبل البدء في تطبيقه، مشيراً إلى أن تطبيقه سيتم بعد تهيئته من قِبل مركز المعلومات الوطني وشركة “علم”.

وأضاف العقيد الربيعان وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن النظام سيكون إضافة وحلقة جديدة في استخدام التقنية الحديثة في التعاملات؛ حيث إن الإدارة العامة للمرور تعتمد في تعاملاتها على التقنية الحديثة، مشيراً إلى أنه سيساعد على معرفة تاريخ المخالفة ونوع المركبة التي وقعت عليها المخالفة إلكترونياً.