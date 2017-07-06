تعرف على اسباب الخمول والكسل وكيفية التغلب عليه

الخمول والكسل هي أحد الظواهر الشائعة الموجودة في المجتمع هذه الأيام ، فالكثير أصبح يشعر بأنه غير مهتم وغير نشيط ومتعب في أوقات مختلفة من اليوم . الخمول أو التعب يصنف على نوعين خمول بدني وهو الشعور بعدم القدرة على مواصلة العمل على مستوى قدرات فرد عادي ، وهناك الخمول الذهني .

أهم أعراض واسباب الخمول والكسل والشعور بالتعب :.

الصداع و التعب بشكل عام .

إنخفاض في التركيز وصعوبة في النوم .

الإكتئاب هو أحد الأسباب الرئيسية .

ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم .

مرض السكري .

الحصبة .

الإمساك .

إضطرابات في الغدة الدرقية أو الكظرية .

أخذ جرعة زائدة من المخدرات او الكحول .

الفشل الكلوي الحاد والمزمن

اليرقان

التهاب الكبد.

إنقطاع الطمث.

التهاب شعبي.

الحساسية.

الملوثات البيئية.

إلتهاب المعدة.

سوء التغذية .

سوء الامتصاص الهضمي.

تغيرات في حركة الامعاء .

التغيرات في أنماط الشهية

إذا كان الاكتئاب هو سبب الكسل والخمول فلابد من أن نعالج الاكتئاب، وذلك بواسطة الأدوية المضادة للاكتئاب ، وإذا وُجد أي خلل عضوي كالأنيميا أو عجز الغدة الدرقية فهذا لابد أن يعالج .

يبقى بعد ذلك الحالات التي نعتبر أنه لا يوجد سبب نفسي ولا يوجد سبب عضوي، إنما هو نوع من التعود والممارسة الشخصية التي جعل الإنسان فيها نفسه كسولاً وخمولاً.

أهم النصائح والحلول ليكي تتغلب على شعورك بالخمول والكسل وتصبح أكثر إنتاجية ونشاطا :

1- النوم : من الناحية المثالية ينبغي أن تحصل على ثماني ساعات من النوم ويكون النوم في أوقات ثابتة وغير متقطعة مما سيجعلك نشيطا.

2 – غسل الوجه : في حال إستيقاظك من النوم صباحا عليك غسل وجهك بالماء البارد وذلك يساعدك أكثر على الإنتعاش وإبعاد الخمول والكسل عنك .

3 – ممارسة الرياضة بانتظام أو إحدى هواياتك : يمكنك أن تمارس رياضة بسيطة وسهلة مثل المشي السريع والذي سيمنحك الطاقة الطبيعية حتى شيء بسيط مثل المشي السريع يمنحك الطاقة الطبيعية .

4 – راقب نظامك الغذائي : عليك الحصول على مايكفي من الخضراوات و الأطعمة الصحية التي تمد الجسم بكل مايحتاجه من الماء والألياف والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم . ومحاولة الإبتعاد عن الوجبات السريعة والمعلبة وتناول وجبات منتظمة في اليوم الواحد .

5- الحصول على مساعدة : حينما يتملكك الشعور بالكسل والإكتئاب بشدة فإن عليك اللجوء وطلب مساعدة من اشخاص قريبين منك مهنيا او عائليا .

6 – الحالة المزاجية : عليك تحسين حالتك المزاجية والنفسيه وذلك بعده طرق :

تنظيف منزلك ومكتبك ، إن القضاء على بعض الفوضى من حولك سيكون جيد جدا لإزالة الفوضى ايضا من عقلك مما سيشعرك بالحماسة والإنتاجية .

عليك حديث نفسك وإقناعها بكل الأمور الإيجابية والإصرار على فعل ذلك بكل عزم وقوة .

يمكنك الإستماع لبعض الموسيقى .

تغيير بيئة العمل الخاصة بك سيكون لها تأثير كبير على إنتاجياتك ، على سبيل المثال : إذا كنت تمارس عملك او تقيم في غرفة النوم أغلب الوقت يمكنك ان تجلس في مكان أخر وتغيير مكان إقامتك الدائم في مكان واحد . تغيير مكانك سيغير من حالتك المزاجية وسيكون له تأثير على نشاطك .

التواصل دائما مع أناس ناجحون لديهم طموح وإنتاجيه ويشقون طريقهم نحو النجاح عند إخبارهم بأهدافك وطموحاتك فإنهم سوف يساندوك ويقوفوا إلى جوارك.

إبتعد عن تعقيد الأمور واقتنع أن الكمال ليس له وجود وانا شعورك بأنك لم تصل للكمال نوع من اسباب الكسل والمماطله والخمول .

7- تحديد الأولويات وتنظيمها في اوراق ليسهل الإطلاع عليها وتذكرها هذا الأمر سيساعدك كثيرا على ترتيب افكارك وعدم إضاعة وقتك وإستغلال يومك بشكل صحيح ، هذه الخطوة ستجعل تفكيرك يسير بهدوء دون ان يحدث لك اي خمول او تكاسل بس تكدس المهام وتشتت أفكارك .

8 – تدليك الجسم بالزيوت العطرية، مثل زيت إكليل الجبل وزيت الكافور، مفيد جدا في علاج الخمول .



9 – المشروبات : يمكنك اللجوء إلى بعض المشروبات المفيدة والتي قد تساعد في إنعاشك مثل شاي الريحان ، الشاي الأحمر أو القهوة وأيضا عصير الليمون والجريب فروت مفيدة جدا للقضاء على الخمول والكسل . كما عليك الإبتعاد عن المشروبات الغازية والكريمية .

10 – أخد حمام دافئ قد يساعدك على طرد الإحساس بالخمول والكسل .