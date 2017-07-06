يدافع عن اغتصاب الصغيرات.. ملابسهن وأهلهن السبب!

تصريحات غريبة، أصدرها عضو البرلمان اليمني عن حزب الإصلاح الإخواني عبدالله العديني، زعم فيها وجود علاقة بين ملابس الصغيرات وجرائم الاغتصاب، وذلك بعد جريمة قتل واغتصاب بشعة ارتكبت في العاصمة صنعاء بحق الطفلة “رنا المطري” البالغة من العمر ثلاث سنوات.

وفتح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النار على العديني؛ لأنه لم يُدِنْ الحادث، أو حتى يلتزم الصمت، بل إنه كتب مقالًا طويلًا في صفحته على “فيسبوك”، بعنوان “ملابس الصغيرات بوابة الاغتصابات”، برر فيه للجاني فعلته، وحمّل الطفلة وأسرتها المسؤولية، بحسب ما ذكرت “العربية”.

وانتقد في منشوره الذي تزامن مع صدور حكم بالإعدام على قاتل ومغتصب الطفلة رنا التي تم اختطافها في أول أيام عيد الفطر في صنعاء، ما سماه التهاون الملحوظ في لباس الصغيرات، واعتبرها نزعًا تدريجيًّا للحياء؛ فهي ثياب ضيقة وشبه عارية وقصيرة، بحسب تعبيره.

وأضاف: “وكم من طفلة تم اغتصابها نتيجة لتأثر الحيوان البشري بما أبدته تلك الملابس، وحرّكت فيه شهوته البهيمية، فكان الناتج بنتًا تعيش على أنقاض الحالات النفسية، أو التشوهات، أو الموت ومفارقة الحياة”.