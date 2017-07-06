 القادسية يواصل تدريباته بقيادة البياوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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القادسية يواصل تدريباته بقيادة البياوي

القادسية يواصل تدريباته بقيادة البياوي
المناطق _الدمام
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء أمس الأربعاء تدريباته بقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي و جهازه المساعد وسط متابعة الجهاز الإداري المشرف على كرة القدم و حضور أعضاء مجلس إدارة النادي .
حيث انطلق التدريب باجتماع فني للمدير الفني السيد ناصيف البياوي مع اللاعبين حثهم من خلالها على الاجتهاد في التدريبات و بث من خلاله الروح الجماعية التي يجب أن يتحلى بها جميع اللاعبين
تلا ذلك تدريبات الإحماءات و الإطالات ودوران حول الملعب بالإضافة إلى تدريبات لياقية لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين مع مدرب اللياقة، و اختتم التدريب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لمناورة ودية خفيفة على كامل الملعب تلاها تدريبات لتفكيك العضلات .
يذكر أن القادسية سيغادر إلى معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة نوربرغ الألمانية و مدينة اسطنبول التركية فجر السبت القادم برئاسة نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله بادغيش .

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