بدء وضع الخطط التشغيلية لـ “مطار الملك عبدالعزيز الدولي” الجديد في جدة

بدأت الشركة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة التحضيرات اللازمة للبدء في وضع الخطط التشغيلية للمطار بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والأهلية.

أنه تتم حاليا الأعمال التجريبية للسيور والقطار الآلي، كما يتم ربط مسار قطار الحرمين بالمطار.

و أن الشركة المشغلة للمطار تعتزم توقيع اتفاقية مع شركة “الخطوط السعودية” الأسبوع القادم، بهدف الفراغ من أعمال الصالات الخاصة بالدرجة الأولى، ورجال الأعمال، والانتهاء من جميع التصاميم اللازمة لذلك.

و اختارت هيئة الطيران المدني في أبريل الماضي شركة “شانغي الدولية” المشغلة لمطار سنغافورة الدولي، لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وذلك لمدة 20 عاما.

وتم الإعلان عن إنجاز 90 % من مشروع المطار الجديد، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للمطار منتصف 2018 ، لكي يوافق موسم حج العام القادم.