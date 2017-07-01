الخارجية اليمنية تدين اعتداء الانقلابيين على مقر السفارة السودانية وسكن السفير ‏بصنعاء

أدانت وزارة الخارجية اليمنية قيام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالاعتداء ‏على مقر السفارة السودانية وسكن السفير بصنعاء ونهب ممتلكاتها وتخريب مقرها .‏

وأكدت في بيان بثه اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أن الاعتداء على البعثات ‏الدبلوماسية والموظفين الدوليين سياسة ممنهجة دأبت عليها الميليشيا الانقلابية ، وقالت ” إن الاعتداء يمثل استمرارا للسقوط الأخلاقي والقيمي لعصابات ‏الانقلابيين التي لا يمكن لها أن ترتقي إلى مستوى فهم قواعد الأعراف الدبلوماسية واحترامها ‏والالتزام بها ” .‏

وشددت الخارجية اليمنية على أن مرتكبي هذه الأفعال سيخضعون للمسائلة القانونية ولن ‏يفتلوا من العقاب ، لافتة الانتباه إلى أن مثل هذه الأفعال ، يثبت مجددا أن الحل ‏الوحيد لمشكلة اليمن هو إنهاء الانقلاب وتسلط العصابات الميليشاوية على العاصمة ‏صنعاء ومؤسسات الدولة .‏

ودعا البيان إلى تظافر جهود المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب انتصارا للقوانين والمواثيق الدولية ‏والقيم المتحضرة ، ورفضا لاستمرار قانون الغاب الذي تتعامل به الميليشيا الانقلابية .