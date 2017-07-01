أدانت وزارة الخارجية اليمنية قيام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالاعتداء على مقر السفارة السودانية وسكن السفير بصنعاء ونهب ممتلكاتها وتخريب مقرها .
وأكدت في بيان بثه اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والموظفين الدوليين سياسة ممنهجة دأبت عليها الميليشيا الانقلابية ، وقالت ” إن الاعتداء يمثل استمرارا للسقوط الأخلاقي والقيمي لعصابات الانقلابيين التي لا يمكن لها أن ترتقي إلى مستوى فهم قواعد الأعراف الدبلوماسية واحترامها والالتزام بها ” .
وشددت الخارجية اليمنية على أن مرتكبي هذه الأفعال سيخضعون للمسائلة القانونية ولن يفتلوا من العقاب ، لافتة الانتباه إلى أن مثل هذه الأفعال ، يثبت مجددا أن الحل الوحيد لمشكلة اليمن هو إنهاء الانقلاب وتسلط العصابات الميليشاوية على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة .
ودعا البيان إلى تظافر جهود المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب انتصارا للقوانين والمواثيق الدولية والقيم المتحضرة ، ورفضا لاستمرار قانون الغاب الذي تتعامل به الميليشيا الانقلابية .
الخارجية اليمنية تدين اعتداء الانقلابيين على مقر السفارة السودانية وسكن السفير بصنعاء
أدانت وزارة الخارجية اليمنية قيام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالاعتداء على مقر السفارة السودانية وسكن السفير بصنعاء ونهب ممتلكاتها وتخريب مقرها .
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