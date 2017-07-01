 وزير خارجية ألمانيا : لا تصعيد عسكرياً في أزمة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية ألمانيا : لا تصعيد عسكرياً في أزمة قطر

وزير خارجية ألمانيا : لا تصعيد عسكرياً في أزمة قطر
المناطق _الرياض

بعد جولته بمنطقة الخليج قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطر تصعيد عسكري في أزمة قطر، وإن هناك تقدماً.

وجدد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لجهود دولة الكويت لحل الأزمة القطرية، داعياً إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار؛ من أجل التوصل لحل يرضي الجميع، وذلك وفقاً لـ”رويترز”.

وعاد “جابرييل”، أخيراً، من جولة في منطقة الخليج، شملت السعودية والإمارات وقطر والكويت؛ لبحث المساعي الدولية لحل الأزمة القطرية.

وكانت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب: “السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر” قطعت علاقاتها مع قطر، الشهر الماضي.

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