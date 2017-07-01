“هيئة الرقابة” تحقق مع المسؤولين عن تعثر المشروعات الحكومية

تابعت هيئة الرقابة والتحقيق خلال الأشهر الماضية العديد من المشاريع المتعثرة لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية في مختلف المناطق والمحافظات، وقامت بإجراء تحقيقات لمعرفة أسباب التعثر والإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات لمواجهة ذلك، وتحديد المسؤولين عن التعثر، وتم الرفع بذلك للجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم حيالها.

وكان من أبرز أسباب تعثر المشاريع الحكومية: غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، إلى جانب ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية ، وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع ، بالإضافة إلى الترسية على مقاولين لديهم مشروعات أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية ، والتوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع ، بجانب عدم تطبيق الأجهزة الحكومية إجراءات سحب المشروع من المقاول؛ وفقاً لـ “المدينة”.