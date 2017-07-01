البلديات: 14 سببا وراء زيادة مخاطر الأمطار والسيول

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية 10 عوامل تؤدي إلى حدوث مخاطر الأمطار والسيول وصنفتها بالخطرة وتسبب الأضرار على الأرواح والممتلكات.

وقالت الوزارة في الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية: ‘‘إن منها عدة عوامل أهمها عدم وجود فرق متخصصة لدى الجهات المعنية لمواجهة مخاطر السيول، وأيضا عدم وجود تأهيل لمنسوبي الجهات المعنية لكيفية مواجهة مخاطر وكوارث السيول‘‘.

وأكدت الوزارة، في الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، أن من ضمن العوامل عدم وجود الآليات المناسبة والكافية لمواجهة مخاطر السيول في معظم المناطق وقدم شبكات التصريف في بعض المناطق وعدم وجود شبكات للتصريف في مناطق أخرى وأيضا وجود تعديات على الأودية بـ”عمل العقوم ـ الزراعية ـ وإنشاء المباني وغيرها” التي تعمل على تغيير مسارات الأودية وتحويل اتجاهها إلى المدن والقرى.

وأوضح التقرير، أن من أهم العوامل وجود مخططات في المناطق المنخفضة والقريبة من الأودية التي تتعرض لمخاطر السيول وعدم وجود صافرات إنذار على معظم الأودية والسدود في كل المناطق وعدم تحديد كمية وعدل هطول الأمطار لكل منطقة من مناطق المملكة وكذلك عدم تهذيب مسارات الأودية والعمل على تنظيمها في العديد من المناطق وعدم تحديد المسارات الطبيعية المناسبة للأودية والتي تضمن عدم وصولها للمدن والقرى.

وأكدت الوزارة، أن هناك عوامل أيضا تؤدي إلى زيادة مخاطر الكوارث والتي تتمثل في ضعف البنية التحتية للمدنية ونقص وسائل التدخل في المواجهة وأيضا انعدام أو نقص وسائل التنبيه أو الإنقاذ وكذلك انعدام أو نقص وسائل النقل والاتصال