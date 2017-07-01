المنافسة تجبر شركات على تقديم تخفيضات في أسعار التأمين على المركبات

سجلت أسعار التأمين على المركبات انخفاضا متفاوتا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب حدة المنافسة بين الشركات بعد توصيات الخبراء الاكتواريين بضرورة خفض الأسعار حتى لا تفقد الشركات حصتها في السوق، وفقا لما أكده لـ”الاقتصادية” مختصون في القطاع.

وقال المختصون، إن بعض شركات التأمين التي تعتمد على جودة الخدمة المقدمة للعميل أبقت أسعار التأمين على المركبات مرتفعة، لكن الأغلبية العظمي من شركات التأمين قدمت عروضا مغرية لعملائها القدامى والجدد، وذلك بخفض بوليصة التأمين على المركبات بنسب تراوح ما بين 30- 40 في المائة، ولكن على حساب جودة الخدمة المقدمة للعميل.

من جهته، أشار لـ “الاقتصادية” عادل العيسى؛ المتحدث باسم شركات التأمين، إلى أن هناك 26 شركة تأمين تعمل في السوق، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك منافسة فيما بينها فيما يتعلق بتقديم الخدمات التأمينية بما فيها التأمين على المركبات.

وأوضح، أن الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى ومن مركبة لأخرى، بل قد تختلف الأسعار على المركبات من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع وانخفاض الأسعار بات يعتمد على أداء المؤمن عليه خلال السنوات الماضية.

بدوره، قال عبدالعزيز أبو السعود؛ المختص في قطاع التأمين، إن انخفاض أسعار التأمين على المركبات، جاء بناء على توصيات رفعها الخبير الاكتواري لعدد من الشركات، بعد أن لاحظ أن العائد السنوي من التأمين على المركبات يعد ضعيفا بسبب ارتفاع أسعار التأمين ورغبة كثير من العملاء في الحصول على أسعار منخفضة.

وأوضح أبو السعود، أن الشركات اعتمدت على قيمة المطالبات التي تحملتها من وراء التأمين على المركبات، مستدلا على ذلك أن هناك شركات تكبدت خسائر بسبب المطالبات، وعليه فقد ألزمها الخبير الاكتواري بزيادة أسعار التأمين على المركبات، لكن ذلك تم في نطاق ضيق شمل عددا من الشركات، لكن في الأغلبية قدم الخبراء الاكتواريون توصياتهم بعد دراستهم للسوق بخفض أسعار التأمين على المركبات.

وبين، أن هناك تفاوتا في الأسعار بين شركة وأخرى، بناء على نتائج المدة التي سبقت تقييم الخبير الاكتواري، مضيفا أن جودة الخدمة المقدمة من الشركة تمثل عاملا مهما يبحث عنه العميل حتى لو اضطر إلى دفع أقساط تأمينية أعلى مما هو موجود في شركات أخرى منافسة، نظرا لاختيار بعض الشركات ورشا غير جيدة لصيانة وتصليح السيارات.

من جانبه، أوضح ناصر البصيص، المختص في قطاع التأمين، أن هناك انخفاضا في أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك لقوة المنافسة بين شركات التأمين التي تحاول الاستفادة من تقديم هذه الخدمة التأمينية التي أصبحت تحقق عائدا ماليا جيدا لشركات التأمين.