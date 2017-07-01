 فريق طبي بمستشفى الولادة بمكة ينقذ طفلين ابتلعا بطاريتين حارقتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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فريق طبي بمستشفى الولادة بمكة ينقذ طفلين ابتلعا بطاريتين حارقتين

فريق طبي بمستشفى الولادة بمكة ينقذ طفلين ابتلعا بطاريتين حارقتين
المناطق_مكة

بفضل من الله, تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إنقاذ طفلين تتراوح أعمارهما بين ثلاث وأربع سنوات بلعا بطاريتين حارقتين حيث ذابت المادة الكيميائية حول البطارية وعلقت في وسط المريء مما أدى إلى حروق في وسط المريء ونزف في المعدة من أثر المادة الكيميائية حول البطارية, وقد تم التعامل مع النزف ونزع البطارية واستخراجها قبل عمليه اختراق المريء إلى القصبة الهوائية وغادر المستشفى خلال 48 ساعة .
وأوضحت “الصحة”, أن الحالة الأولى وصلت للمستشفى بعد بلعها للبطارية بـ 3 أيام ، وفي خلال 5 أيام وصلت الحالة الثانية بتاريخ مرضي, حيث ابتلعت معدن “نصف ريال” على حد تعبير والد الطفل وبعد 24 ساعة من بلع المعدن تم على الفور قبول الحالة, وبعد عمل الأشعة بقسم الطواري اتضح بأن الجسم الغريب هو بطارية قلويه وليس معدن وعالق في وسط المريء .
وأبانت أنه جرى استخراج البطارية وعمل اللازم خلال 3 دقائق من الوصول إليها وتخضع للعلاج الطبي بالمستشفى وتتمتع بحالة طبية مستقرة ولله الحمد.

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