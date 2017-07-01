قررت الجنة المنظمة لبطولة تبوك الدولية وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فتح المجال أمام القنوات الرياضية لنقل بطولة تبوك الدولية مجاناً.

وقال عضو اللجنة المنظمة للبطولة غانم القحطاني في اللقاء الذي جمعه بممثلي وسائل الإعلام بمنطقة تبوك أول أمس بفندق هيلتون جاردن: إن سمو الأمير فهد بن سلطان وجه بعدم إلزام القنوات الرياضية بمبالغ مالية مقابل الحصول على النقل التلفزيوني, وأن يكون النقل مجاناً, مشيراً إلى أن البطولة التي ستنطلق في نسختها الثانية نهاية الشهر الميلادي الجاري.

وأضاف القحطاني أن اللجنة المنظمة تجري استعداداتها وصولاً بالبطولة لأعلى مستويات النجاح حيث عملت على إضافة 400 مقعد للدرجة الممتازة بملعب مدينة الملك خالد الرياضية,إلى جانب بقية المدرجات التي تتسع لـ 15 ألف متفرج، وحددت أسعار التذاكر ما بين 20 و 30 راًيال، ويستطيع الجمهور مشاهدة كلتا المباراتين بتذكرة واحدة, فضلاً عن الجوائز اليومية التي سيتم السحب عليها من قبل الجمهور.

وبين أن اللجنة وجهت 55 دعوة لنجوم الكرة السعودية القدامى والحاليين,ولعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة في مجال الإعلام الرياضي من أجل إثراء البطولة ونقل مجريات المباريات، لافتاً إلى أن قرعة الدورة ستجرى خلال اليومين المقبلين في الرياض، لسهولة وجود مندوبي الفرق.