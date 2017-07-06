حريق بمحل تجاري بمكة دون إصابات

وقع حادث حريق في محل تجاري خلف أسواق السلام بحي العزيزية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار محل تجاري تقدر ابعاده ب (7*4)م يقع أسفل عمارة مكونه من ثلاثة ادوار ويجاورة مجموعة من المحلات التجارية تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلولة دون امتداد السنه النار للمحلات التجارية المجاورة لها والمقدر عددها بحوالي المائة محل وجرى اخلاء سكان مبنى العمارة السكني من الساكنين والمقدر عددهم بحوالي الثلاثون شخص نتيجة كثافة الادخنة وذلك دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.