١٠٠٠إعلامي يتقدمون بطلب تغطية فعاليات سوق عكاظ

تلقت اللجنة الإعلامية في سوق عكاظ التاريخي الذي تنطلق فعالياته في الثامن عشر من شهر شوال الجاري طلبات من نحو 1000 إعلامي يمثلون مختلف وسائل الإعلام ومنصات الإعلام الجديد من داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي والعالم إضافة إلى وكالات أنباء عالمية ومحطات تلفزيونية كبرى وذلك لتغطية أحداث وفعاليات سوق عكاظ الذي يمثل حدثاً مهماً على مستوى منطقة الخليج العربي. وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية في سوق عكاظ فالح الذبياني بإن هذا التدفق الإعلامي والرغبة من وسائل الإعلام والإعلاميين في تغطية الحدث إنما جاء من خلال ما سيشهده السوق من فعاليات تتجاوز ١٠٠ فعالية وهذا يجعل السوق أكثر إقبال وموعود بمساحة كبيرة من التغطية والحضور الإعلامي وأضاف الذبياني بإن

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تمنح تسهيلات مختلفة للإعلاميين لتمكينهم من تغطية هذا الحدث الثقافي الهام ونقله إلى كل أرجاء العالم لحظة بلحظة، حيث يشارك التلفزيون السعودي بقنواته المختلفة وكذلك وسائل الإعلام المحلية لتغطية هذا الحدث ونقله إلى جمهور المتابعين، إلى جانب مشاركة عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي والمؤثرين عبر منصة سناب شات إلى جانب نخبة من كتاب الرأي . الجدير ذكره بإن سوق عكاظ في دورته الحالية سيشهد تنوعا ثقافيا متجددا وفعاليات مختلفة، حيث تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إقامة أكثر من 100 فعالية.

ولعل حفل الإفتتاح هو فاتحة جديد فعالية عكاظ حيث ستحتضن خيمة عكاظ أوبريت صاغ كلماته الأمير بدر بن عبدالمحسن من خلال رؤية شعرية ذات طابع روائي، حيث تم ربط الأحداث التاريخية لسوق عكاظ، وسيمتاز الأوبريت بإخراج مسرحي متميز يعتمد على الإمتاع البصري والأداء الحركي والصوتي، ويشارك فيه مجموعة مميزة من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب.