 مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم لوكاكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم لوكاكو

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم لوكاكو
المناطق_د ب أ

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع إيفرتون بشأن ضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مقابل 75 مليون جنيه استرليني، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس.

وسجل لوكاكو 25 هدفا مع فريقه إيفرتون الموسم الماضي وأثيرت تكهنات منذ فترة بسعي تشيلسي لإعادة اللاعب إلى ستامفورد بريدج، ولكن مانشستر تدخل في الوقت المناسب من أجل حسم الصفقة.

ومن المفترض أن يصرف مانشستر النظر عن ضم المهاجم الاسباني الفارو موراتا من ريال مدريد بعد ضم لوكاكو، ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر أن يلحق لوكاكو بمعسكر الفريق في الولايات المتحدة والذي ينطلق الأحد المقبل.

وكان مورينيو يتولى تدريب تشيلسي حين وافق الفريق على بيع لوكاكو إلى إيفرتون قبل ثلاثة أعوام مقابل 28 مليون استرليني.

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