تصنيف الفيفا: الأخضر يتراجع 8 مراتب.. وألمانيا تنتزع الصدارة من البرازيل

تراجع المنتخب السعودي 8 مراتب إلى المرتبة 61 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس محققا 601 نقطة، ويأتي ذلك بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نظيره الاسترالي في تصفيات كأس العالم لمونديال روسيا 2018.

وانتزع المنتخب الالماني المتوج قبل أيام بكأس القارات صدارة التصنيف من نظيره البرازيلي.

وتوجت المانيا بكأس القارات الاحد بفوزها على تشيلي 1-صفر في المباراة النهائية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وتراجعت البرازيل المتصدرة السابقة الى المركز الثاني، تليها الارجنتين. وتقدمت البرتغال التي بلغت نصف نهائي كأس القارات قبل أن تخسر أمام تشيلي بركلات الترجيح من المركز الثامن إلى الرابع. عربيا، تراجعت مصر إلى المركز الرابع والعشرين، أمام تونس (34) والجزائر (48) والمغرب (60) والسعودية (61) وقطر (79) وموريتانيا (81) وسوريا (82).

تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:

1- المانيا 1609 نقاط

2- البرازيل 1603 نقاط

3- الأرجنتين 1413 نقطة

4- البرتغال 1332 نقطة

5- سويسرا 1329 نقطة

6- بولندا 1319 نقطة

7- تشيلي 1250 نقطة

8- كولومبيا 1208 نقاط

9- فرنسا 1199 نقطة

10- بلجيكا 1194 نقطة.