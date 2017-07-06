 الجوازات: طلبة العلم وأصحاب الإقامة الدائمة لا يشملهم نظام المقابل المالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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الجوازات: طلبة العلم وأصحاب الإقامة الدائمة لا يشملهم نظام المقابل المالي

الجوازات: طلبة العلم وأصحاب الإقامة الدائمة لا يشملهم نظام المقابل المالي
المناطق_الرياض

كشف حساب الجوازات في موقع التواصل ” تويتر ” أن الفئات المستثناة من رسوم الإقامة وبالتالي من رسوم المقابل المالي هم من نص عليهم نظام الإقامة في فقرتيه رقم 2 و3 من البند الثالث وهى كالتالي:-

  • بأن رخصة الإقامة الدائمة تمنح بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته إلى طلبة العلم من الأجانب لمدة لا تزيد عن مدة دراستهم أو مدة 4 سنوات أيهما أقل.
  • رخصة الإقامة الدائمة تمنح بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للأجانب ومن يعولونهم المتعاقدين مع المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية لمدة لا تزيد عن مدة صلاحية العقد أو مدة أربع سنوات أيهما أقل.

كما يشمل الفئات المستثناة من الرسوم في نظام الإقامة وبالتالي من رسوم المقابل المالي أبناء المواطنات وأم المواطن الأرملة أو المطلقة وعلى كفالة نفسها والمرافقون والتابعون الذين تم تسجيلهم بنظام خرج ولم يعد، بالإضافة إلى حاملي الإقامة الدائمة.

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