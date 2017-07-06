 النظام السوري ينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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النظام السوري ينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين

النظام السوري ينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين
المناطق_وكالات

نفذت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة للنظام السوري حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشباب عند الحواجز العسكرية في محيط المخيمات الفلسطينية في سوريا .

وأعلنت اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم الحسينية بريف دمشق أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري اعتقلت تسعة لاجئين فلسطينيين عند أحد حواجز النظام في محيط المخيم .

من جهتها أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا ارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري وأكدت أنها وثقت اعتقال 1614 لاجئا فلسطينيا و 463 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام

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