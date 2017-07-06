النظام السوري ينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين

نفذت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة للنظام السوري حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشباب عند الحواجز العسكرية في محيط المخيمات الفلسطينية في سوريا .

وأعلنت اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم الحسينية بريف دمشق أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري اعتقلت تسعة لاجئين فلسطينيين عند أحد حواجز النظام في محيط المخيم .

من جهتها أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا ارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري وأكدت أنها وثقت اعتقال 1614 لاجئا فلسطينيا و 463 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام