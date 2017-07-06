 “الغذاء والدواء” ترفض تسجيل منتجات غذائية وتقبل طلبات موردين ومنشآت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” ترفض تسجيل منتجات غذائية وتقبل طلبات موردين ومنشآت

“الغذاء والدواء” ترفض تسجيل منتجات غذائية وتقبل طلبات موردين ومنشآت
المناطق_الرياض

أنجزت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، قبول طلبات الموردين ورفض تسجيل منتجات غذائية، وذلك وفق الشروط والمتطلبات الضرورية لسلامته وضمان صحة المستهلكين.

حيث أتمت الإدارة التنفيذية للرقابة على الغذاء المستورد، قبول طلبات الموردين للغذاء المتضمنة 89 شركة ومؤسسة، و 10 منشآت خارجية، إضافة إلى قبول طلبات10 مخلصين جمركيين، كما تم تسجيل 1884 منتجاً غذائياً مستورداً في النظام الإلكتروني للغذاء المستورد.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني: www.sfda.gov.sa، أنها رفضت تسجيل 986 منتجاً غذائياً لم تستوف الشروط، في حين تم الإذن بفسح 16850 منتجاً غذائياً مستورداً بلغ وزنها 224709 أطنان، بينما لم يؤذن بفسح 67 منتجاً غذائياً لمخالفتها للوائح والمواصفات القياسية،

كما تم الرد على 240 بريداً الكترونياً واردة من المستوردين عبر البريد الالكتروني، والرد على 40 استفساراً من الدول الراغبة في تصدير منتجاتها الغذائية عن طريق وزارة الخارجية.

وأصدرت الهيئة حظراً مؤقتاً على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من مقاطعة فلاندرن في مملكة بلجيكا، وتم تحديث قائمة المنشآت المعتمدة لدى الهيئة لتصدير اللحوم البالغ عدد 16 منشأة، ولضمان الالتزام باستيفاء التصدير تم الإعداد لزيارة الدول الراغبة في تصدير منتجاتها من اللحوم والأسماك.

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