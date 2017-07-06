«الشورى» يطالب «الإسكان» بإقراض المواطنين وتجنب تمويل المطورين

يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين القادم أعمال جلساته العادية من السنة الأولى للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الـ (43) الاثنين القادم على مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا (النيابة العامة) باعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة وسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً للعام المالي 1436 – 1437.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات للشباب ذكورا وإناثا لتصل إلى مناطق ومحافظات المملكة كافة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع .

وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 – 1437.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436 – 1437.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436 – 1437 مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي في أفغانستان.

وخلال الجلسة العادية الـ (44) التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل يصوت مجلس الشورى على مطالبة ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم والعمل على تقليل تدفق القضايا وإعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436 – 1437.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقٌيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي وذلك أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436 – 1437.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 – 1437 ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436 – 1437 ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بتوحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435 – 1436 والتصويت على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في البرتغال في مجال السجلات والمحفوظات وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الموضوع.

وخلال الجلسة الـ (45) التي تعقد الأربعاء المقبل يصوت مجلس الشورى على مطالبة وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 – 1437.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436 – 1437 ثم يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع مدن ومحافظات المملكة.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 – 1437.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع .

وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436 – 1437.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي في ماليزيا ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 – 1437.

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات.