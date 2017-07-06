 جمرك مطار ينبع يُحبط محاولة تهريب أكثر من 17 ألف حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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جمرك مطار ينبع يُحبط محاولة تهريب أكثر من 17 ألف حبة كبتاجون

جمرك مطار ينبع يُحبط محاولة تهريب أكثر من 17 ألف حبة كبتاجون
المناطق_ينبع

تمكّن جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع من إحباط كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (17.023) حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة أحد القادمين للمملكة عبر المطار.
وأوضح مدير جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع سعد البقمي, أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لركاب إحدى الرحلات
القادمة, اشتبه بأمتعة أحد ركاب الرحلة وعند التأكد من تلك الأمتعة تبيّن وجود صندوق خشبي تم تجهيزه داخل حقيبة الراكب مغطى بقماش، وبفتحه عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون بداخله , مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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