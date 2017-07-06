 زوار حقل: الفعاليات البحرية في حقل جاذبة.. وإشغال السكن١٠٠ بالمائه. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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زوار حقل: الفعاليات البحرية في حقل جاذبة.. وإشغال السكن١٠٠ بالمائه.

زوار حقل: الفعاليات البحرية في حقل جاذبة.. وإشغال السكن١٠٠ بالمائه.
المناطق_حقل
أكد عدد من الزوار والمتنزهين بمحافظة حقل ل”جوال منطقة تبوك” أن الفعاليات البحرية المقامة حاليا في شاطيء جزيرة الوصل هي مقصدهم الأول والممتع بحسب قولهم . وقال عبدالرحمن العطوي وعلي الشهري أنهم كل عام يزورون محافظة حقل في المواسم ويسافرون بعوائلهم الى مدينة العقبة لركوب القوارب والألعاب البحرية التي توفرت حاليا بحقل وأضافت متعه حقيقية لزائري المحافظة ، وأضاف العطوي نطمح أن نرى مزيداً من الإستثمارات الترفيهية بحقل ، فيما قال الشهري أن حقل بحاجة الى مطاعم وفنادق عالمية لأنها تستحق.
من جهتها تواصل لجنة التنمية السياحية بحضور رعاية الشباب تقديم برامجها للمتنزهين حيث ستقدم عصر اليوم عرض الفلاي بورد في متنزه حديقة النخيل بحقل حيث سينقل “جوالكم” الفعاليه عبر خاصية البث المباشر من خلال حساب جوال منطقة تبوك على “تويتر”..تابعونا.

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