النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أمريكا لكن الأسعار تظل ضعيفة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم لتسترد بعض مكاسبها بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة لكن محللين يحذرون من أن فائض المعروض سيستمر في الأسواق.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 48.35 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 45.65 دولار للبرميل.

وتعكس الزيادات قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة حيث أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو إلى 503.7 مليون برميل.

لكن أوضاع السوق بوجه عام تظل ضعيفة. وانخفضت الأسعار نحو 4% أمس الأربعاء بفعل ارتفاع صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من تعهدها بخفض الإنتاج في الفترة بين يناير من هذا العام ومارس 2018 لرفع الأسعار.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه خفض توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 47 دولارا في المتوسط هذا العام و 50 دولارا في 2018 بالمقارنة مع 52 و 53 دولارا في السابق.

وخفض البنك توقعاته لخام برنت إلى 50 دولارا هذا العام و 52 دولارا للبرميل في 2018 مقارنة مع 54 و 56 دولارا في السابق.