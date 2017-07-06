 ليستر سيتي يتعاقد مع قائد اشبيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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ليستر سيتي يتعاقد مع قائد اشبيلية

ليستر سيتي يتعاقد مع قائد اشبيلية
المناطق_وكالات

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس عن ضم فيسنتي ايبورا قائد اشبيلية الاسباني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 5ر10 مليون جنيه استرليني. وانضم ايبورا (29 عاما) إلى ليستر لأربعة أعوام بعدما ساهم في تتويج اشبيلية بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية، عقب انضمامه للفريق في 2013 قادما من ليفانتي. وشارك ايبورا في 172 مباراة مع اشبيلية وسجل 30 هدفا.
وقال ايبورا للموقع الرسمي لاشبيلية “بدأت اصل لمرحلة عمرية معينة، القطار يمر وحان الوقت لركوبه”.ووافق اشبيلية على التفريط في ايبورا بعد تعاقده مع ايفر بانيجا من انتر ميلان. وذكر اشبيلية في بيانه “ايبورا كان نموذجا يحتذى به على المستوى الأخلاقي خلال فترة تواجده بالنادي، وقد نال الكثير من الاحترام والحب من جماهير اشبيلية”.

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