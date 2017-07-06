 وزير باكستاني ينجو من هجوم استهدف موكبه في إقليم بلوشستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير باكستاني ينجو من هجوم استهدف موكبه في إقليم بلوشستان

وزير باكستاني ينجو من هجوم استهدف موكبه في إقليم بلوشستان
المناطق_واس

نجى وزير الصحة الإقليمي في حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني “مير رحمت” من هجوم استهدف موكبه اليوم في منطقة مستونج البلوشية.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن عناصر مجهولة الهوية أطلقت قذيفة صاروخية باتجاه موكب الوزير مير رحمت، حيث سقطت القذيفة بالقرب من الموكب وأدت إلى حدوث خسائر مادية طفيفة دون وقوع أي خسائر في الأرواح.
من جانبه أكد الوزير مير رحمت في تصريح لقنوات التلفزيون الباكستانية أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى بسبب القذيفة الصاروخية التي انفجرت بالقرب من سيارته.
هذا وطوقت قوات الأمن موقع الهجوم وشنت حملة تمشيط مكثفة للبحث عن العناصر التي نفذت الهجوم.

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