جامعة فهد بن سلطان تنظم برنامجاً لطلاب الثانوية العامة في اللغة الإنجليزية

تنظم جامعة فهد بن سلطان بتبوك بعد غد برنامج أساسيات اللغة الإنجليزية،موجه لطلاب المرحلة الثانوية ،ويستمر 35 يوماً .

وأبان مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان، أن البرنامج يتضمن 140 ساعة بواقع أربع ساعات يوماً، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتمكين طلبة الثانوية العامة من امتلاك المهارات اللغوية اللازمة من خلال مركز اللغات بتقديم برامج متخصصة في تعليم وتطوير مهارات اللغة الانجليزية لطلاب وطالبات الثانوية العامة .

وبين أن هذه البرامج صممت لتحاكي مختلف الأنماط التعليمية للدارسين، كما يوفر المركز أحدث اشكال التكنولوجيا في التعليم كالمختبرات اللغوية المزودة بأحدث البرامج والأجهزة المساندة لتعليم اللغة الانجليزية .