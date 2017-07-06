مصدر بـ”الجوازات”: الرسوم الجديدة لن تشمل التابعين المتواجدين خارج المملكة

أكد مصدر بالمديرية العام للجوازات أن نظام الرسوم الجديدة والتي تم تطبيقها يوم السبت الماضي ‏لن تشمل التابعين الذين هم خارج المملكة قبل صدور القرار ولا يريدون العودة .

وقال المصدر أن الكفيل غير ملزم بسداد الرسوم وما عليه سوى تسوية ذلك بعد انتهاء مدة الخروج والعودة بشهر، حيث يقوم باختيار خانة «خرج ولم يعد» حتى تتم تسوية المبالغ التي عليه وإعفاؤه منها، وفي حال عودتهم في المستقبل يجب عليه إصدار إقامة جديدة.

وبين المصدر أن الرسوم الجديدة تشمل الكل عدا المهن غير الخاضعة لوزارة العمل، مثل العمالة المنزلية وزوجات المواطنين وهم من النادر أن يكون معهم عوائل لأن نظام الاستقدام لا يمنحهم الاستقدام لعوائلهم، كما يستثنى مكفولو الحكومة، تحت كفالة جهة حكومية، بحسب ”اليوم”.

ووفقا للقرار فإن الرسوم من 1/‏7/‏2017 حتى 30/‏6/‏2018 بواقع ١٠٠ ريال لكل مرافق، ومن ١/‏٧/‏٢٠١٨ سوف تكون ٢٠٠ ريال لكل مرافق، وعام ٢٠١٩ سوف تكون ٣٠٠ ريال لكل مرافق، وعام ٢٠٢٠ سوف تكون ٤٠٠ ريال لكل مرافق.