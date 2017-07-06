 قطان : المملكة تؤيد طلب مصر باستضافة قمة عربية أوروبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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قطان : المملكة تؤيد طلب مصر باستضافة قمة عربية أوروبية

قطان : المملكة تؤيد طلب مصر باستضافة قمة عربية أوروبية
المناطق - متابعات

أوضح سفير #خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب المملكة بجامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان ، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أيدت طلب مصر باستضافة القمة العربية الأوروبية.
وقال قطان في بيان للسفارة السعودية بالقاهرة أن القمة ستعقد في الربع الأول من عام 2018م.

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