قطان : المملكة تؤيد طلب مصر باستضافة قمة عربية أوروبية

أوضح سفير #خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب المملكة بجامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان ، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أيدت طلب مصر باستضافة القمة العربية الأوروبية.

وقال قطان في بيان للسفارة السعودية بالقاهرة أن القمة ستعقد في الربع الأول من عام 2018م.