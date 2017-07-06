 سياحة القصيم: رصد 26 مخالفة ومعالجة 32 شكوى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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سياحة القصيم: رصد 26 مخالفة ومعالجة 32 شكوى

سياحة القصيم: رصد 26 مخالفة ومعالجة 32 شكوى
المناطق - بريدة

رصد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم 26 مخالفة خلال خطته الرقابية المكثفة التي بدأ تنفيذها مع بداية إجازة عيد الفطر المبارك وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالقصيم ابراهيم بن علي المشيقح أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جولات رقابية مكثفه تأتي ضمن خطة مجدوله ومعده مسبقاً لإجازة الصيف في هذا العام مع والرقابة الدورية المستمرة ، وبين المشيقح ان الحملة الرقابية التي نفذها الفرع خلال الأيام الماضية جرى التركيز فيها على منشآت الايواء السياحي ووكالات السفر والتي تشهد نشاطا في هذه الأيام وقد تجاوز عدد الجولات الرقابية 80 جولة رقابية استهدفت 80 منشاة تمارس نشاط الايواء السياحي ومكاتب السفر والسياحة بالمنطقة ، وأشار المشيقح لرصد اكثر من 26 مخالفة ومعالجة اكثر من 32 شكوى واردة تم استقبالها عن طريق هاتف الاتصال السياحي ١٩٩٨٨

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