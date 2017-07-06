وزير حقوق الإنسان اللبناني يدعو للتحقيق بوفاة سوريين في الحجز العسكري

دعا وزير حقوق الإنسان اللبناني أيمن شقير اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق في وفاة عدد من السوريين في الحجز العسكري بلبنان.

وقال شقير في بيان “حفاظاً على صورة الجيش ومنعاً لأي شائعات قد تكون مغرضة نطلب من القيادة والقضاء المختص فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تناوله مؤخراً من صور وأخبار حول عملية التوقيف الأخيرة في عرسال وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين”.

وقال الجيش إن 4 رجال سوريين اعتقلوا الأسبوع الماضي خلال مداهمة في مخيم للاجئين توفوا وهم رهن الاحتجاز بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة، وتدهورت حالتهم بسبب سوء الطقس.

واتهمت جماعة لبنانية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتحالف سوري معارض القوات اللبنانية بممارسة التعذيب مما أدى للوفيات.