 وزير حقوق الإنسان اللبناني يدعو للتحقيق بوفاة سوريين في الحجز العسكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير حقوق الإنسان اللبناني يدعو للتحقيق بوفاة سوريين في الحجز العسكري

وزير حقوق الإنسان اللبناني يدعو للتحقيق بوفاة سوريين في الحجز العسكري
المناطق - وكالات

دعا وزير حقوق الإنسان اللبناني أيمن شقير اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق في وفاة عدد من السوريين في الحجز العسكري بلبنان.

وقال شقير في بيان “حفاظاً على صورة الجيش ومنعاً لأي شائعات قد تكون مغرضة نطلب من القيادة والقضاء المختص فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تناوله مؤخراً من صور وأخبار حول عملية التوقيف الأخيرة في عرسال وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين”.

وقال الجيش إن 4 رجال سوريين اعتقلوا الأسبوع الماضي خلال مداهمة في مخيم للاجئين توفوا وهم رهن الاحتجاز بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة، وتدهورت حالتهم بسبب سوء الطقس.

واتهمت جماعة لبنانية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتحالف سوري معارض القوات اللبنانية بممارسة التعذيب مما أدى للوفيات.

 

 

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