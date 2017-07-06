انخفاض موجودات مؤسسة النقد إلى 1938 مليار ريال (-18 مليار ريال) خلال مايو 2017

تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي – التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية – خلال شهر مايو الماضي إلى حوالي 1937.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 18.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر ابريل 2017.

وسجلت بذلك موجودات مؤسسة النقد أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات أي منذ أكتوبر 2011 حيث بلغت آنذاك 1993 مليار ريال.

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد اليوم، تراجعت موجودات “ساما” لشهر مايو 2017 بـ 289.5 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016 .

وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج – التي تمثل نحو 65 % من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1256.1 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 10 %.