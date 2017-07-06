العقاري: نسبة دعم الصندوق للمستفيدين من التمويل المدعوم لن تتغير لو ارتفع الراتب

قال صندوق التنمية العقاري أن نسبة دعم الصندوق للمستفيدين من التمويل المدعوم لن تتغير لو ارتفع الراتب.

وبين الصندوق ان ذلك يرجع لأن حساب نسبة التمويل المدعوم يتم بناء على قيمة راتب المستفيد وقت الحصول على التمويل.

وكان صندوق التنمية العقاري قد وقع مع كل من “بنك الرياض” و”العربي الوطني” و”مصرف الانماء” و”بنك البلاد” و”مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي” و”السعودي الفرنسي” و بنك “الجزيرة” إضافة إلى شركة “بداية لتمويل المنازل” وشركتي “أملاك العالمية” و”سهل” لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين.

وأعلن الصندوق أن جميع الحاصلين على التمويل المدعوم من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال أو أقل، سيتم إدراجهم تلقائيا ضمن قائمة المستفيدين من الدعم الكامل، مبينا أنه سيتم ربط الدعم السكني بالدخل الشهري وصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة.