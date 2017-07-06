 رئيس الوزراء التركي : إمكانية ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء التركي : إمكانية ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم

رئيس الوزراء التركي : إمكانية ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم
المناطق - وكالات

لم يستبعد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، خيار ترحيل لاجئين سوريين إذا ما أدانهم القضاء بارتكاب جرائم بعينها، وذلك رداً على التقارير التي تتهم المهاجرين بأنهم مصدر للاضطرابات.

ونقلت صحيفة “خبر ترك” عنه القول اليوم الخميس :”من يتجاوز الخط، ويرتكب جريمة سيجد نفسه أمام القاضي، وإذا لزم الأمر، خارج الحدود”.

يأتي هذا في ظل انتشار تقارير وعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الأوساط القومية تشير إلى قلق متزايد بشأن مسؤولية السوريين عن نسبة كبيرة من الجرائم.

كما أن هناك شكاوى متزايدة من حجم الأموال التي يتم إنفاقها على اللاجئين والمخاوف بشأن فرص العمل.

وكانت الداخلية التركية أعلنت أمس أن اللاجئين السوريين في تركيا مسؤولون فقط عن 1.32% من إجمالي الجرائم، التي وقعت في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن المعلومات التي يتم تداولها “محرّفة ومبالغ فيها”، وتهدف إلى إثارة اضطرابات اجتماعية. وشددت على الحاجة للحفاظ على سياسية الاستضافة التي تنتهجها البلاد.

وتستضيف تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين الفارين من الاضطرابات في بلادهم.

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