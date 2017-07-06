 المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بدور اليمن ونشاطها في المنظمة ‏ويؤكد دعمه لشرعيتها الدستورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بدور اليمن ونشاطها في المنظمة ‏ويؤكد دعمه لشرعيتها الدستورية

المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بدور اليمن ونشاطها في المنظمة ‏ويؤكد دعمه لشرعيتها الدستورية
واس - امستردام

أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومج دعمه لجهود الحكومة اليمنية الشرعية وأمله في أن يحل السلام والإستقرار بالبلاد التي تشهد نزاعا مسلحا بين الحكومة ‏الشرعية ومليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية.‏
وأشار، المسؤول الدولي، خلال لقاء جمعه اليوم في أمستردام سفيرة اليمن، لدى هولندا ‏سحر ‏غانم، إلى أن الإنقلاب على التحول ‏السياسي السلمي في اليمن خدمة لمصالح خاصة غير ‏مبررة ولا مقبولة.‏
وأشاد بدور اليمن ونشاطها في منظمة ‏حظر ‏الأسلحة الكيميائية وحرصها على التواجد والتمثيل رغم ما تمر به من ظروف ‏صعبة ‏وأولويات سياسية واقتصادية كبيرة.‏
واستعرضت السفيرة اليمنية، خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية ‏لتعزيز ‏الاستقرار وإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة والمساهمة في وصول ‏المساعدات ‏الإنسانية والطبية الى مختلف المدن والمحافظات بالبلاد.‏
وأكدت السفيرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية حرص القيادة والحكومة ‏الشرعية في اليمن على السلام حقناً للدماء وتجنيب اليمنيين ‏ويلات الصراعات وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار ‏الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ‏والقرارات الأممية ذات الصلة.‏

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