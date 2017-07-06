أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومج دعمه لجهود الحكومة اليمنية الشرعية وأمله في أن يحل السلام والإستقرار بالبلاد التي تشهد نزاعا مسلحا بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية.
وأشار، المسؤول الدولي، خلال لقاء جمعه اليوم في أمستردام سفيرة اليمن، لدى هولندا سحر غانم، إلى أن الإنقلاب على التحول السياسي السلمي في اليمن خدمة لمصالح خاصة غير مبررة ولا مقبولة.
وأشاد بدور اليمن ونشاطها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحرصها على التواجد والتمثيل رغم ما تمر به من ظروف صعبة وأولويات سياسية واقتصادية كبيرة.
واستعرضت السفيرة اليمنية، خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية لتعزيز الاستقرار وإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة والمساهمة في وصول المساعدات الإنسانية والطبية الى مختلف المدن والمحافظات بالبلاد.
وأكدت السفيرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية حرص القيادة والحكومة الشرعية في اليمن على السلام حقناً للدماء وتجنيب اليمنيين ويلات الصراعات وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأممية ذات الصلة.
المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بدور اليمن ونشاطها في المنظمة ويؤكد دعمه لشرعيتها الدستورية
أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومج دعمه لجهود الحكومة اليمنية الشرعية وأمله في أن يحل السلام والإستقرار بالبلاد التي تشهد نزاعا مسلحا بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية.
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