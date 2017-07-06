أمريكا تهدد باستخدام “القوة العسكرية” ضد كوريا الشمالية

قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مساء أمس الأربعاء، إن أفعال كوريا الشمالية تغلق المجال سريعاً أمام إمكانية الحل الدبلوماسي، والولايات المتحدة جاهزة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها.

وأضافت هيلي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التجربة التي أجرتها بيونغيانغ مؤخراً على صاروخ باليستي عابر للقارات، “تتمثل إحدى قدراتنا في قواتنا العسكرية الهائلة، وسنستخدمها إذا اضطررنا لذلك لكننا نفضل ألا يتحتم علينا المضي في ذلك الاتجاه”.

وأوضحت أن “الولايات المتحدة ستقترح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الأمم المتحدة في الأيام القادمة”.

كما حذرت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، من أن الولايات المتحدة على استعداد لقطع التجارة مع الدول التي تتعامل تجارياً مع كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.