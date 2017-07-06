 4 وفيات بحادث سير على طريق الفويلق الشيحية بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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4 وفيات بحادث سير على طريق الفويلق الشيحية بالقصيم

4 وفيات بحادث سير على طريق الفويلق الشيحية بالقصيم
المناطق - بريدة

‏تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً عند الساعة ٦:٢٦ من يوم الخميس الموافق ‏12 شوال يفيد بوقوع حادث سير على طريق الفويلق الشيحية بمنطقة القصيم وعلى الفور وبمتابعة من القائد الميداني تم توجيه فرقتين إسعافيتين الى الموقع وعند مباشرة الحادث تبين وجود اربع حالات قد توفيت بالموقع رحمهم الله فتم التنسيق لنقلهم من الموقع ، وهيئة الهلال الأحمر بالقصيم تتقدم بأحر التعازي لذويهم سائلين الله أن يتغمدهم برحمته.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد بن عبدالله الجعيثن.

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