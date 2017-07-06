 مدني عنيزة يباشر حريق في أنابيب ومجرى معدات غسيل الوقود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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مدني عنيزة يباشر حريق في أنابيب ومجرى معدات غسيل الوقود

مدني عنيزة يباشر حريق في أنابيب ومجرى معدات غسيل الوقود
المناطق - عنيزة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة حادث حريق في أنابيب ومجرى معدات غسيل الوقود الخارجة عن الخدمة ( رجيع )
وأوضح  المتحدث الرسمي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل  ان مدني عنيزة تلقى بلاغاً عن الحادث ، وتمت مباشرة الموقع بفرق الإطفاء
وأضاف : أن الحادث  وقع أثناء عمل المقاول في تفكيك بعض المعدات مما نتج عنه حريق محدود في جزء من الأنابيب وذلك نتيجة وجود بقايا وقود داخل الأنابيب  والمجرى  ، وقد تمت السيطرة على الحريق من قبل نظام الإطفاء الآلي وفرقة الاطفاء بالشركة حيث اقتصر دور الدفاع المدني على التأكد من إخماد الحريق وتأمين المنطقة وتنفيذ الجانب الوقائي وقد نتج عن الحريق تلف بعض الأنابيب الداخلية والخارجية .

 

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