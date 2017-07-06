 الهيئة السعودية للمهندسين تطلع على تجربة أكبر نهر صناعي بناه الإنسان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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الهيئة السعودية للمهندسين تطلع على تجربة أكبر نهر صناعي بناه الإنسان

الهيئة السعودية للمهندسين تطلع على تجربة أكبر نهر صناعي بناه الإنسان
المناطق - الجبيل

زار الهيئة الملكية بالجبيل صباح اليوم الخميس  وفد من الهيئة السعودية للمهندسين شعبة التكييف والتبريد برئاسة المهندس خالد الملحم رئيس شعبة التبريد والتكيف وكان في استقبال الوفد بمركز الزوار بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس بندر الزنيد رئيس قسم صيانة مباني المنطقة السكنية وعدد من المهندسين بإدارة المباني بقطاع التشغيل والصيانة.

وبحث الوفد مع المختصين في إدارة المباني جهود الهيئة الملكية في مجال التكيف والتبريد بمدينة الجبيل الصناعية وسبل تبادل الخبرات بين الجانبين. كما اطلع الوفد على أكبر نهر صناعي بناه الإنسان لتبريد الصناعة باستخدام مياه البحر الذي يبلغ طولها 11 كيلو متر. والذي تم تصميمه بحيث لا يمكن التقاء المياه المسحوبة من البحر بتلك التي تعاد إليه ‏ودون أن تتأثر درجة حرارة المياه البحرية بأعمال التبريد حفاظاً على الحياة البحرية. ‏واطلع كذلك على برنامج الهيئة الملكية لإدارة الطاقة الذي بدأ عام 2015 وحقق نتائج في نهاية عام ٢٠١٦ بخفض 17% من إجمالي الاستهلاك في المدينة.

هذا وقد تم الاتفاق على تبادل الخبرات وعقد ورش عمل واجتماعات مستقبلية بين ‏الجانبين.

ويشار إلى أن زيارة الوفد تضمنت جولة في معرض مركز الزوار حيث اطلع الوفد على معلومات عن بدايات نشأة مدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية والخدمات كما شاهد الوفد فور وصوله مركز الزوار فيلماً وثائقياً عن تاريخ الهيئة الملكية.

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