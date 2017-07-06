 سيناتور أمريكي سابق : خادم الحرمين يقود العرب ضد إرهاب إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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سيناتور أمريكي سابق : خادم الحرمين يقود العرب ضد إرهاب إيران

سيناتور أمريكي سابق : خادم الحرمين يقود العرب ضد إرهاب إيران
المناطق - وكالات

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق ورئيس منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، جوزيف ليبرمان، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “يقود العرب لمواجهة إرهاب إيران في المنطقة”. وقال ليبرمان في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس “لدينا إدارة جديدة مختلفة تماما عن الإدارة السابقة التي بذلت كل الجهود لمساعدة النظام الإيراني وتوطيد العلاقات مع إيران”. وأضاف “الرئيس ترامب قال بشكل محدد إن أكبر تهديد لأمريكا والمنطقة هو النظام الإيراني”. وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، أن “الملك سلمان يقود العالم العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، ويركز على مواجهة الإرهاب الإيراني”. ورأى ليبرمان أن “الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقد بأن إيران تهديد أساسي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة”. وشدد على أن “الدعم العالمي للمعارضة الإيرانية أصبح أمرا مشجعا لنضال الشعب الإيراني في الداخل”.

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