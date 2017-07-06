بحضور وكيل محافظة الاحساء بر الاحساء تحتفي بعيد الفطر المبارك

احتفت جمعية البر بالاحساء بعيد الفطر المبارك بحضور وكيل محافظة الاحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري ونائب مدير عام الجمعية لشؤون المراكز والبحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين ومدير العلاقات العامة والاعلام وليد بن خالد البوسيف ومدراء الإدارات والمراكز التابعة للجمعية وعدد من منسوبي الجمعية.

وبدء بكلمة لمدير العلاقات العامة والاعلام وليد البوسيف الذي رحب بوكيل محافظة الاحساء معاذ الجعفري والحضور من مدراء الادارت ومنسوبي الجمعية وقال البوسيف بان الجمعية اعتادت على إقامة حفل المعايدة سنويا لمنسوبيها من الموظفين، كما أقام القسم النسائي بالجمعية حفل لمنسوبات الجمعية.

وكما تحدث نائب مدير عام الجمعية لشؤون المراكز والبحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين عن إنجازات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك والبرامج التي قدمتها الجمعية لمستفيديها والمجتمع من خلال العديد من البرامج ومنها مشروع زكاة الفطر حيث بلغ اجمالي الزكوات قرابة مليوني ريال وبلغت كمية الأرز المحصلة 854 طن والتي عمل على تحصيلها 173 عاملا من منسوبي الجمعية في الإدارة العامة والمراكز التابعة لها.

وأضاف الحسين بانه وبحسب الاستبانة المقدمة للمزكين عن طريق الجمعية اتضح ان 24% من المزكين هم عملاء جدد، فيما بلغت نسبة الرضا عن موظف الجمعية 86%، وبلغ عدد المصوتون بخيار ممتاز للحملة الإعلامية المصاحبة للمشروع 60%، ونسبة 96% لسرعة انجاز الخدمة من قبل الموظف.

وقبل نهاية الحفل كرم وكيل محافظة الاحساء معاذ الجعفري العاملين في إنجاح مشاريع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك من خارج جمعية البر وهم: معهد niti، حلقة التحفيظ سهل بن سعد، مدرسة البحتري، أسواق القرية، أرض الحضارات، مركز الصالحية للتميز الإعلامي.

وفي ختام الحفل تناول الجميع الكعكة والحلويات المعدة للحفل والتقط الجميع صورة جماعية بهذه المناسبة.