 انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبيرات بقطاع الحائط والسليمي في حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبيرات بقطاع الحائط والسليمي في حائل

انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبيرات بقطاع الحائط والسليمي في حائل
المناطق - حائل

انطلقت الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبيرات بقطاع الحائط والسليمي التابعة لمنطقة حائل، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم للقضاء على الأمية في المجتمع ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر التي تتبع المنطقة.
و بدأت الحملة في الموعد المحدد لها بتاريخ 4/10/1438هـ وتستمر لمدة شهرين، يتخللها العديد من البرامج والأنشطة المصاحبة وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة.
من جهتها اوضحت المديرة التنفيذية لحملة التوعية ومحو الأمية للبنات بقطاع الحائط والسليمي الأستاذة منيرة المجحدي مديرة تعليم الكبيرات في تعليم حائل عن جهود وزارة التعليم والإدارة العامة لتعليم الكبيرات في القضاء على الأمية وإيصال التعليم للمستفيدين في أماكنهم والتي بلغت 17 مركزًا موزعة على قطاع الحائط والسليمي. كما عقدت وزارة التعليم شراكة مع بعض الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للدارسات وهي وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام.
كما أوضحت أن الحملة تركز على تعليم الدارسين القراءة والكتابة والحساب بالإضافة الى تعليمهم منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة وتثقيفهم وتوعيتهم ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع.

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