 في المغواة ثعابين سامه تنتظر زوار صيف حائل38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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في المغواة ثعابين سامه تنتظر زوار صيف حائل38

في المغواة ثعابين سامه تنتظر زوار صيف حائل38
المناطق - حائل

ضمن فعاليات صيف حائل والذي تنظمه أمانة منطقة حائل يشهد مسرح المغواة المكشوف يومي الأربعاء والخميس من كل اسبوع من بعد صلاة المغرب عروض فريق “طموح وتحدي” وهو أول فريق تطوعي واستعراضي من ذوي الإعاقة الحركية يحمل رخصة تسجيل رسمية على مستوى المملكة العربية السعودية , ويهدف الفريق لبث العديد من رسائل تحدي الإعاقة ومعاناة ذوي الإعاقة الحركية في الحياة اليومية وكيفية التصدي لظروفها ورفع امل الطموحات ونشر الوعي للجميع.

يستعرض فريق طموح وتحدي بعض المهارات الفنية وذلك باستخدام الكرسي المتحرك لتجاوز العوائق المختلفة والخطرة يقوم بها الكابتن فواز التميمي والكابتن عبدالله الريشان يقومان بعروضهم بكل عزيمة وإصرار لإبراز مواهبهما بتحدي الذات وتقديم رسائل توعوية وتثقيفية للمجتمع وبث حماس وأمل لكافة المعاقين حركياً.

كما سيتم تقديم عرض الثعابين “عرض الكوبرا” يقدمه الكابتن عبدالله الشمري مع انواع من الثعابين السامة والغير سامة والعاصرة وضمن العروض عرض اللعب مع أفعى الكوبرا وهو اخطر العروض لما عرف عن الكوبرا أنها من اخطر الثعابين السامة كونها وأفعى نشيطة جدًا ولها طريقتان في استخدام سمها القاتل, فالطريقة الأولى نهش الضحية بأنيابها السامة الموجودة في مقدمة فكها العلوي, والطريقة الثانية نفث السم في عين ضحيتها , ولا يصيب السم المنفوث الإنسان بالأذى إلا في حالة دخوله العينين لا سمح الله.
كذلك سيتم تقديم عرض عن أفعى السجاد الشرقي المعروفة باسم (Echis coloratus   ) علمياً كذلك سيتم عرض أفعى الأصلة وسيتاح المجال للجمهور بالتصوير مع الأنواع الغير سامه من الأفاعي.

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