 أمير المنطقة الشرقية يقدم التعازي لذوي الشهيد العتيبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير المنطقة الشرقية يقدم التعازي لذوي الشهيد العتيبي

أمير المنطقة الشرقية يقدم التعازي لذوي الشهيد العتيبي
واس - الدمام

‏قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, تعازيه ومواساته, لذوي الشهيد وكيل رقيب عادل بن فالح العتيبي, الذي استشهد بيد الغدر والإرهاب أثناء تأديته لمهام عمله في محافظة القطيف .
وأكد سموه خلال اتصال هاتفي بذوي الشهيد العتيبي, على أن الشهيد لقي ربه مدافعاً عن دينه ووطنه، قائماً بواجبه في حماية الأمن والأرواح والمقدرات، مشدداً على أن هذه الفئة التي تمادت في غيها ينتظرها المصير المحتوم وستطالهم يد العدالة لتقتص منهم، لينالوا بإذن الله الجزاء الرادع على ما اقترفته أيديهم، وفق الشرع المطهر .
وأعرب ذوو الشهيد العتيبي عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, على مشاعر سموه ومواساته لهم التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، كما أكدوا ثقتهم في قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب الجناة والإطاحة بهم .

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