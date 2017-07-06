وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية : واهم من يعتقد أن له مكان في الخليج العربي وهو عدو للسعودية

مرة أخرى، يفتح الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، النار على قطر، وسياساتها الداعمة للإرهاب وإيران.

ووصف قرقاش، الرسائل الدبلوماسية القطرية بالمتخبطة، مضيفا أن الدفاع باللغة الإنجليزية يركز الآن على عدم دعمها لـ الإخوان والنصرة، هي خطوة إيجابية يجب تنفيذها.

وأضاف قرقاش، على حسابه الرسمي على تويتر، :”الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودوّل عربية عديدة عجيب غريب، مؤامرات حيكت وأشرطة انتشرت ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها”.

وتابع،: “بعد سجل أسود من التآمر نسمع عن مظلومية مزعومة، وهي في الحقيقة ردود فعل متأخرة على سياسات طائشة أضرت بالقريب والبعيد. الحل في تغيير التوجه”.

وأوضح،: “جاهل من يحمل أوهام الانتصارات الإعلامية وقدرة المال على التعويض عن الجار، وواهم من يعتقد أن له مكان في الخليج العربي وهو عدو للسعودية”.

وأردف،: “برغم السجل السابق، يبقى الحل صعب ولكنه ممكن، وملخصه العمل الجماعي الشفاف، والصدق في التعامل، وتغيير التوجه الداعم للتحريض والتطرف والإرهاب”.