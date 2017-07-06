جوازات الرياض تنفذ ( 35235 ) عملية للمراجعين خلال أيام عيد الفطر المبارك

كشفت جوازات منطقة الرياض في تقريرها لهذا العام 1438هـ الذي تضمن إحصائيات عن العمليات الطارئة التي تم إنجازها للمراجعين من قبل إدارة جوازات المنطقة خلال أيام عيد الفطر المبارك في الفترة من 1 إلى 1438/10/14هـ ، حيث بلغ مجموع العمليات المنفذة وفق تقدير الإحصائيات ( 35235 ) عملية .

وتنوعت العمليات فيما يخص المواطنين السعوديين مابين إصدار جواز سفر عادي ، وإصدار جواز سفر من خلال نظام أبشر ، وإذن تصريح سفر، فيما استفاد الوافدين المراجعين خلال أيام عيد الفطر المبارك من الخدمات التالية : الزيارة ، تأشيرة خروج وعودة مفردة ، تأشيرة خروج وعودة متعددة ، تأشيرة خروج نهائي ، تسجيل جواز سفر جديد ، وعدد من الإجراءات الأخرى ، بالإضافة للخدمات المقدمة للوافدين المستفيدين من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي من خلالها يمنح الوافد المخالف تأشيرة خروج نهائي للمغادرة .

وأكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني أنه تم تفعيل خطة العمل بجوازات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، التي من أهم محاورها تواجد القوة البشرية المناوبة خلال أوقات العمل ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل قوة دعم للمناوبات لأوقات الذروة لضمان إنسيابية العمل وسرعة الإنجاز بكل يسر وسهولة دون الإخلال بالجوانب الأمنية .