 مصادرة 90 ألف عبوة غذائية مخالفة ومنتهية بالجوف بفضل بلاغ مواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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مصادرة 90 ألف عبوة غذائية مخالفة ومنتهية بالجوف بفضل بلاغ مواطن

مصادرة 90 ألف عبوة غذائية مخالفة ومنتهية بالجوف بفضل بلاغ مواطن
المناطق - الجوف

تلقت وزارة التجارة والاستثمار بلاغ مواطن بقيام مجموعة من العمالة الوافدة باستخدام مستودع للمواد الغذائية يفتقر لعوامل الاشتراطات الصحية، حيث تعاملت التجارة على الفور مع البلاغ بمساندة الدوريات الأمنية وتم ضبط كمية كبيرة من العصائر والمشروبات الغازية وحلويات الأطفال والشبس كانت مخزنة بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية ومنتهية الصلاحية.
وتم مصادرتها وإتلافها على الفور بالتعاون من صحة البيئة بأمانة منطقة الجوف.
وبلغت كمية المواد المصادرة “90” ألف عبوة وتبلغ نحو 60 طن من المواد الغذائية.
وتم استدعاء الأشخاص المعنيين لاستكمال الإجراءات النظامية. ونوهت وزارة التجارة والاستثمار بالجميع بعدم التردد بالاتصال على الرقم 1900 للاشتباه في مخالفات، والتي سيتم التعامل معها على الفور.

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