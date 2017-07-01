اتحاد الكرة يبلغ الأندية بتعديلات لائحة الاحتراف

و أعتمدت إدارة الإحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من المواد في لائحة الإحتراف الجديدة.

ويأتي على رأس هرم اللائحة الجديدة، قرار خفض حد الرواتب الشهرية للاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة لـ150 ألف ريال شاملاً بدل السكن وبدل المواصلات.

وأوضحت الإدارة، أن مقدمات عقود اللاعبين المحترفين السعوديين ستكون بـ” بدفع كامل مقدم العقد لعقود السنة الواحدة عند التوقيع، و أن لا تقل الدفعة الأولى عن 50% والباقي يوزع على دفعات سنوية طيلة فترة العقد للعقود التي تكون مدتها أكثر من سنة، وأن لا ترتبط مقدمات العقود بالحد الأعلى للرواتب”.

