 اتحاد الكرة يبلغ الأندية بتعديلات لائحة الاحتراف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اتحاد الكرة يبلغ الأندية بتعديلات لائحة الاحتراف سفير المملكة في موسكو: الدول المقاطعة لا تزال تعتبر قطر جزءا من النسيج الخليجي والقرار لا يستهدف سيادة قطر وشعبها مصادرة 90 ألف عبوة غذائية مخالفة ومنتهية بالجوف بفضل بلاغ مواطن الداخلية: استشهاد رجل أمن وإصابة 6 آخرين في المسورة إثر تعرض دورية لاعتداء إرهابي الخزانة الأمريكية ترفع الحظر عن الحسابات المالية للحكومة اليمنية بسبب التباطؤ الاقتصادي .. بلومبيرج : المملكة ستؤجل مشروع رفع أسعار البنزين سفراء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لدى بروكسل: لا مكان في المجتمع الدولي لأي كيان أو طرف يشارك في تمويل الإرهاب جوازات الرياض تنفذ ( 35235 ) عملية للمراجعين خلال أيام عيد الفطر المبارك وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية : واهم من يعتقد أن له مكان في الخليج العربي وهو عدو للسعودية أرامكو السعودية توطّد مكانتها في صناعة الطاقة العالمية أمير المنطقة الشرقية يقدم التعازي لذوي الشهيد العتيبي في المغواة ثعابين سامه تنتظر زوار صيف حائل38

اتحاد الكرة يبلغ الأندية بتعديلات لائحة الاحتراف

اتحاد الكرة يبلغ الأندية بتعديلات لائحة الاحتراف
المناطق - الرياض

أبلغت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية “دوري جميل” وأندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين بالعمل رسميًا بتعديلات لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والتي شملت إلغاء وإضافة بعض المواد إلى جانب لائحة وسطاء اللاعبين بعد الانتهاء من تحديثها.

و أعتمدت إدارة الإحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من المواد في لائحة الإحتراف الجديدة.
ويأتي على رأس هرم اللائحة الجديدة، قرار خفض حد الرواتب الشهرية للاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة لـ150 ألف ريال شاملاً بدل السكن وبدل المواصلات.
وأوضحت الإدارة، أن مقدمات عقود اللاعبين المحترفين السعوديين ستكون بـ” بدفع كامل مقدم العقد لعقود السنة الواحدة عند التوقيع، و أن لا تقل الدفعة الأولى عن 50% والباقي يوزع على دفعات سنوية طيلة فترة العقد للعقود التي تكون مدتها أكثر من سنة، وأن لا ترتبط مقدمات العقود بالحد الأعلى للرواتب”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>