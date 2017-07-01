اتحاد الكرة يبلغ الأندية بتعديلات لائحة الاحتراف

أبلغت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية “دوري جميل” وأندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين بالعمل رسميًا بتعديلات لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والتي شملت إلغاء وإضافة بعض المواد إلى جانب لائحة وسطاء اللاعبين بعد الانتهاء من تحديثها.
و أعتمدت إدارة الإحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من المواد في لائحة الإحتراف الجديدة.
ويأتي على رأس هرم اللائحة الجديدة، قرار خفض حد الرواتب الشهرية للاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة لـ150 ألف ريال شاملاً بدل السكن وبدل المواصلات.
وأوضحت الإدارة، أن مقدمات عقود اللاعبين المحترفين السعوديين ستكون بـ” بدفع كامل مقدم العقد لعقود السنة الواحدة عند التوقيع، و أن لا تقل الدفعة الأولى عن 50% والباقي يوزع على دفعات سنوية طيلة فترة العقد للعقود التي تكون مدتها أكثر من سنة، وأن لا ترتبط مقدمات العقود بالحد الأعلى للرواتب”.
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