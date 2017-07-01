قال مصدر مطلع لرويترز إن شركة مايكروسوفت تخطط للاستغناء عن “آلاف” الوظائف غالبيتها خارج الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز الاثنين أن مايكروسوفت ستشهد عملية إعادة تنظيم ستؤثر على فرقها للمبيعاتها والتسويق مع تركيزها على أنشطة “الحوسبة السحابية” السريعة النمو.

وتراجع سهم مايكروسوفت 0.67 بالمئة إلى 68.61 دولار بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وحسب الموقع الإلكتروني لمايكروسوفت فإن عدد العاملين بالشركة، التي مقرها ريدموند بولاية واشنطن، بلغ حوالي 120 ألفا حول العالم في الثلاثين من مارس وتشكل فرق المبيعات والتسويق حوالي 19 في المئة من قوة العمل.