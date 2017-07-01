 وفاتين وإصابتين في حادث مروري مروع بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاتين وإصابتين في حادث مروري مروع بالباحة

وفاتين وإصابتين في حادث مروري مروع بالباحة
المناطق - الباحة
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ لعمليات الهلال الاحمر في تمام الساعة 6:22 مساء هذا اليوم الخميس عن حادث تصادم بين سيارتي الموقع بيده – امام محطة بخروش و تم تحريك فرقتين اسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافيه واتضح وجود اربع اصابات اصابتين متوفيه بالموقع واصابه خطيره توقف قلب وتنفس وتم التعامل مع الإصابه اسعافياً ونقلها من قبل الفرقه الاسعافيه الى مستشفى الملك فهد بالباحة واصابه اخرى من متوسطه الى خطيره ايضاً تم التعامل معها من قبل الفرقه الاسعافيه ونقلها لمستشفى الملك فهد العام .

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